Libya'daki UMH'den "Cenevre toplantılarına katılıma" yeşil ışık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'daki UMH'den 'Cenevre toplantılarına katılıma' yeşil ışık - Son Dakika

Libya'daki UMH'den "Cenevre toplantılarına katılıma" yeşil ışık

6 saat önce

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan, Cenevre'deki 5+5 toplantılarına katılma çağrılarına olumlu yaklaştıklarını ancak Halife Hafter'in saldırılarını hala durdurmadığını söyledi.

Libya'daki UMH'den

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan, Cenevre'deki 5+5 toplantılarına katılma çağrılarına olumlu yaklaştıklarını ancak Halife Hafter'in saldırılarını hala durdurmadığını söyledi.

Başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Mişri, ülkede savaş ve insani sıkıntıların sona ermesini istediklerini vurgulayarak, " Birleşmiş Milletler'den (BM) askeri alandaki görüşmelerde bir ilerleme kaydedilinceye kadar siyasi görüşmelerin ertelenmesi talebinde bulunduk." dedi.

Mişri, askeri komite görüşmelerinde hiçbir ilerleme kaydedilmediğine dikkati çekerek, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Moskova'da ateşkesi kabul etmediğini ve Trablus'a düzenlediği saldırılarla askeri gerginliği en üst seviyeye çıkardığını söyledi.

Hedeflerinin savaşı ertelemek değil tamamen bitirmek ve akan kanı durdurmak olduğunu belirten Mişri, şöyle devam etti:

"Müzakerelere tekrar dönme çağrılarına yaklaşımımız olumlu ancak önce saldırganların silahlı güçlerini geri çekmeleri gerekiyor. Ateşkes konusunda ilerleme yaşanmadığı sürece müzakerelere tekrar başlamayacağız."

Ne olmuştu?

UMH, Hafter'in Trablus Limanı'na 18 Şubat'ta düzenlediği roketli saldırının ardından Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan, Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yanı sıra Hafter tarafıyla yapılan "siyasi ve ekonomik toplantıları" da askıya aldığını açıklamıştı.

Ancak bazı BM yetkililerinin iki gün sonra toplantıların tekrar başladığına ilişkin açıklamalar yapması kafa karışıklığına neden olmuş, 22 Şubat Cumartesi günü konuşan Mişri tartışmalara açıklık getirerek, "Cenevre'deki 5+5 toplantılarına katılmayacaklarını" ifade etmişti.

Halife Hafter, Cenevre, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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