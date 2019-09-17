Son Dakika Haberleri: Libya'daki UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı
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Libya'daki UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

20 dakika önce

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'un güney bölgelerindeki mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

Libya'daki UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı, System.String[]

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'un güney bölgelerindeki mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun UMH Sözcüsü Muhammed Kununu'ya dayandırdığı açıklamada, UMH güçlerinin, Es-Sebia ve Suk el-Hamis İmsihal bölgelerine 4 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri menşeli zırhlı tankların da olduğu askeri araçların hedef alındığı kaydedildi.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:16 Kaynak: AA
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