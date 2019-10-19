Son Dakika Haberleri: Libya'daki UMH güçleri BAE'ye ait SİHA'yı düşürdü
Son Dakika Güncel Libya'daki UMH güçleri BAE'ye ait SİHA'yı düşürdü

Libya'daki UMH güçleri BAE'ye ait SİHA'yı düşürdü

1 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Halife Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdü.

Libya'daki UMH güçleri BAE'ye ait SİHA'yı düşürdü, System.String[]

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Halife Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdü.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyon Odasından yapılan yazılı açıklamada, Misrata'nın güneydoğusundaki Tamine bölgesinde bulunan sivil alanlara saldırı düzenleyen bir SİHA'nın UMH hava savunma güçleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Uluslararası meşruiyete sahip UMH, eylül ayında BAE'yi Libya'da yasal yönetime karşı darbe girişimini desteklediği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyine şikayet etmişti. Trablus yönetimi aynı dönemde, BAE'ye ait savaş uçaklarının başkentin 450 kilometre doğusunda sivil stratejik hedefleri bombalayarak Halife Hafter güçlerine destek olduğunu duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Halife Hafter, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çağla Şıkel, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu
Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili test pilotları arızayı biliyordu iddiası Macron'dan küstah sözler: DEAŞ yeniden canlanırsa sorumlusu Türkiye olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 01:49:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'daki UMH güçleri BAE'ye ait SİHA'yı düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]