Libya'daki UMH güçleri: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'daki UMH güçleri: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı... - Son Dakika

Libya'daki UMH güçleri: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı...

6 saat önce

Libya'daki UMH güçleri: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu.

Libya'daki UMH güçleri: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı..., System.String[]

Libya'daki UMH güçleri: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu
Türkiye'nin hamlesi Arap Birliği'ni rahatsız etti: Libya'ya müdahale yeni çatışmalara neden olabilir Son Dakika: Hafter Güçleri'nden sivil uçakları düşürme tehdidi Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 21:29:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'daki UMH güçleri: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]