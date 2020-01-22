Son Dakika › Güncel › Libya'daki UMH güçleri: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı... - Son Dakika
Libya'daki UMH güçleri: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı...
6 saat önce
Libya'daki UMH güçleri: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Libya'daki UMH güçleri: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu
Son Dakika Son dakika: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu Türkiye'nin hamlesi Arap Birliği'ni rahatsız etti: Libya'ya müdahale yeni çatışmalara neden olabilir Son Dakika: Hafter Güçleri'nden sivil uçakları düşürme tehdidi Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek