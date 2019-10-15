Son Dakika Haberleri: Libya'daki UMH güçleri Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirdi
Son Dakika Güncel Libya'daki UMH güçleri Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirdi

Libya'daki UMH güçleri Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirdi

1 saat önce

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Halife Hafter güçleriyle girdiği çatışmanın ardından Yermuk Askeri Kampı'nda kontrolü yeniden sağladı.

Libya'daki UMH güçleri Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirdi, System.String[]

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Halife Hafter güçleriyle girdiği çatışmanın ardından Yermuk Askeri Kampı'nda kontrolü yeniden sağladı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada başkent Trablus'un güneyinde yer alan ve çatışmaların yaşandığı Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirmek üzere başlatılan operasyonun başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Mecei, UMH birliklerinin Yermuk Askeri Kampı ve El-Hilatat Caddesi üzerinde kontrolü yeniden sağladığını belirterek, operasyon kapsamında Hafter güçlerine ait 6 zırhlı aracın da kullanılmaz hale getirildiğini kaydetti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Halife Hafter, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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