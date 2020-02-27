Libya'daki UMH: Hafter milisleri 41 günde 21 sivili öldürdü - Son Dakika

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği saldırılar sonucu 41 günde 21 sivil hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığının bugün yayımladığı açıklamaya göre, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının yaptığı çağrıya rağmen Hafter milisleri ateşkesi defalarca ihlal etti.

9 Ocak ve 20 Şubat tarihleri arasında başkent Trablus'un güney kesimlerindeki sivil yerleşim alanlarına ve diğer kentlere yapılan roketli saldırılarda 21 sivil hayatını kaybetti.

Ölenlerin arasında kadın, çocuk ve yaşlıların yer aldığı belirtilen açıklamada, 31 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.

Bu sabah da Trablus Mitiga Havalimanı'nın roketlerle hedef alınması nedeniyle uçuşlar durdurulmuştu.