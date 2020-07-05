Libya'daki Vatiyye Üssü'ne düzenlenen hava saldırısı - Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı sonucu bazı sistemlerde hasar meydana gelirken, Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir." dedi.

Bazı basın yayın organlarında Libya'daki Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğine dair haberler yer aldı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Üssü'ne yapılan saldırıda, bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir."