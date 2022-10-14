Libya'dan 126 düzensiz göçmen ülkeleri Nijerya'ya geri döndü - Son Dakika
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Libya'dan 126 düzensiz göçmen ülkeleri Nijerya'ya geri döndü

14.10.2022 01:32
Libya'dan 126 düzensiz göçmen ülkeleri Nijerya'ya geri döndü

Avrupa'ya gitmeye çalışan 126 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Avrupa'ya gitmeye çalışan 126 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde, 126 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan ülkelerine döndüğünü belirtti.

Farinloye, ülkesine dönenler arasında 62 kadın, 6 çocuk ve 4 bebeğin bulunduğunu kaydetti.

Dönenlerin birçoğunun Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yerlere tehcir yardımı vaatleriyle kandırıldığını aktaran Farinloye, "Ancak kendilerini Libya'da bulunuyor, ondan sonra zor durumda kalıyorlar." dedi.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 17 ülkeden yaklaşık 22 bin Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar da milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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Kaynak: AA

Hükümet, Nijerya, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'dan 126 düzensiz göçmen ülkeleri Nijerya'ya geri döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya'dan 126 düzensiz göçmen ülkeleri Nijerya'ya geri döndü - Son Dakika
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