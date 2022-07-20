Libya'dan 143 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü - Son Dakika
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Libya'dan 143 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü

20.07.2022 00:38
Libya'dan 143 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü

Avrupa'ya gitmeye çalışan 143 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Avrupa'ya gitmeye çalışan 143 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde 143 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Ülkesine dönenler arasında 36 kadın, 9 çocuk ve 2 bebeğin bulunduğunu bildiren Farinloye, bunlardan bazılarının sağlık sorunları yaşadığını ifade etti.

???????Farinloye, bu sene 1052 Nijeryalının gönüllü olarak ülkeye geri döndüğünü belirtti.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 17 ülkeden yaklaşık 22 bin Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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Kaynak: AA

Hükümet, Nijerya, Libya, Güncel, Son Dakika

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