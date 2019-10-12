Libya'dan Arap Birliği'nin Türkiye kararına rest
34 dakika önce
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Arap Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri diplomatik temsilcilik seviyesine indirilmesi teklifini reddettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Arap Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri diplomatik temsilcilik seviyesine indirilmesi teklifini reddettiğini duyurdu.
Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği'ne üye ülkelerin Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin diplomatik temsilcilik seviyesine indirilmesi talebini reddettiklerini duyurdu. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ile diplomatik temsilciliği azaltmayı ve işbirliği durdurmayı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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