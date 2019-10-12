Son Dakika Haberleri: Libya'dan Arap Birliği'nin Türkiye kararına rest
Son Dakika Güncel Libya'dan Arap Birliği'nin Türkiye kararına rest

Libya'dan Arap Birliği'nin Türkiye kararına rest

34 dakika önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Arap Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri diplomatik temsilcilik seviyesine indirilmesi teklifini reddettiğini duyurdu.

Libya'dan Arap Birliği'nin Türkiye kararına rest, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Arap Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri diplomatik temsilcilik seviyesine indirilmesi teklifini reddettiğini duyurdu.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği'ne üye ülkelerin Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin diplomatik temsilcilik seviyesine indirilmesi talebini reddettiklerini duyurdu. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ile diplomatik temsilciliği azaltmayı ve işbirliği durdurmayı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Arap Birliği, Türkiye, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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