Libya'dan "artık BM misyonuna bel bağlamıyoruz" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'dan 'artık BM misyonuna bel bağlamıyoruz' açıklaması - Son Dakika

Libya'dan "artık BM misyonuna bel bağlamıyoruz" açıklaması

7 saat önce

Libya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hişam Ebu Şekivat, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sivil hedeflere saldırılarıyla ilgili herhangi bir tavır sergilemediği için, artık Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek...

Libya'dan

Libya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hişam Ebu Şekivat, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sivil hedeflere saldırılarıyla ilgili herhangi bir tavır sergilemediği için, artık Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonuna güvenmediğini söyledi.

Libya'da özel televizyon kanalı Ahrar'a açıklamalarda bulunan Şevikat, UMH'nin Hafter'in Trablus'taki Uluslararası Mitika Havalimanı'na düzenlediği saldırının BM misyonuna ayrıntılarıyla aktarıldığını, ancak hiçbir şekilde harekete geçmediklerini dile getirdi.

Şevikat, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin başında bulunduğu BM Destek Misyonuna güven duymadıklarını belirterek, "Artık BM misyonuna bel bağlamıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada, Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa Mecii de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir İHA'nın Trablus'un güneyinde Sevvani bölgesindeki 7 Nisan Askeri Kampı'na saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda maddi hasar meydana geldiğini belirten Mecii, can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Ayrıca, 20 Grad füzesiyle Mitika Havalimanı'na düzenlenen saldırı ise hava trafiğinin durmasına neden oldu.

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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