Son Dakika Haberleri: Libya'dan Atina'nın büyükelçiyi sınır dışı kararına tepki: Kabul edilemez
Son Dakika Dünya Libya'dan Atina'nın büyükelçiyi sınır dışı kararına tepki: Kabul edilemez - Son Dakika Dünya

Libya'dan Atina'nın büyükelçiyi sınır dışı kararına tepki: Kabul edilemez

6 saat önce

Yunanistan'ın, Türkiye ile imzaladığı anlaşmadan dolayı Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına Libya'dan tepki geldi. Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala, "Yunanistan'ın bizim ülkemizde temsilciliği yok. Olsaydı, aynı şekilde karşılık verirdik." dedi.

Libya'dan Atina'nın büyükelçiyi sınır dışı kararına tepki: Kabul edilemez, System.String[]

Yunanistan'ın, Türkiye ile imzaladığı anlaşmadan dolayı Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına Libya'dan tepki geldi.


Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala, Atina yönetiminin tutumunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Bakan, konuyla ilgili açıklamasında, "Yunanistan'ın bizim ülkemizde temsilciliği yok. Olsaydı, aynı şekilde karşılık verirdik." dedi.

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Yunanistan, Türkiye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:13 
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Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez
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