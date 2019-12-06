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Libya'dan Atina'nın büyükelçiyi sınır dışı kararına tepki: Kabul edilemez
6 saat önce
Yunanistan'ın, Türkiye ile imzaladığı anlaşmadan dolayı Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına Libya'dan tepki geldi. Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala, "Yunanistan'ın bizim ülkemizde temsilciliği yok. Olsaydı, aynı şekilde karşılık verirdik." dedi.
Yunanistan'ın, Türkiye ile imzaladığı anlaşmadan dolayı Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına Libya'dan tepki geldi.
Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala, Atina yönetiminin tutumunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Bakan, konuyla ilgili açıklamasında, "Yunanistan'ın bizim ülkemizde temsilciliği yok. Olsaydı, aynı şekilde karşılık verirdik." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:13
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