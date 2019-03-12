Son Dakika Haberleri: Libya'dan Avrupa Ülkelerine "Silah" Tepkisi

Libya'dan Avrupa Ülkelerine "Silah" Tepkisi

1 saat önce

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac, Avrupalı büyükelçilerle buluşmasında, "çatışmanın taraflarına silah sağlanmasından" rahatsızlığını dile getirdi.

Libya'dan Avrupa Ülkelerine
Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac, Avrupalı büyükelçilerle buluşmasında, "çatışmanın taraflarına silah sağlanmasından" rahatsızlığını dile getirdi.

UMH basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Serrac başkent Trablus'ta Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden bazı büyükelçilerle buluştu.

Görüşmede, ismini vermediği bazı ülkelerin "Libya'daki çatışmalara taraf gruplara devam eden silah yardımından duyduğu rahatsızlığı" ileten Serrac, silah tedarikinin ve bazı ülkelerin olumsuz müdahalesinin Libya'daki çatışmayı daha da uzattığını belirtti.

Serrac, AB'ye destekleri için teşekkür ederek, güvenlik nedeniyle büyükelçiliklerini kapatan Avrupa ülkelerine Trablus'taki diplomatik misyonlarını yeniden faaliyete sokma çağrısı yaptı.

Libya'daki sorunun siyasi yollarla çözülebileceğini belirten Serrac, yeni bir anayasa çerçevesinde gerçekleştirilecek seçimlerle Libya halkının sandık aracılığıyla ülkenin geleceğine karar vermesi gerektiğini ifade etti.

AB ülkeleri büyükelçilerinin ise Libyalı liderlerin BM Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin ara buluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentinde bu yıl içinde anayasa referandumu ve seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda vardıkları uzlaşıyı destekledikleri kaydedildi.

Libya'da 2014 yılında darbe girişiminin ardından öne çıkan ve kontrolündeki silahlı grupla nüfuzunu artıran Halife Hafter, bölgedeki Mısır ve BAE'nin yanı sıra Fransa, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden de yoğun biçimde siyasi ve askeri destek görmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:38 Kaynak: AA

Avrupa, Avrupa Birliği, Libya, Güncel
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