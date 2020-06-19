Libya'dan, BM oturumundaki katkılarından dolayı Katar, Tunus ve Cezayir'e teşekkür - Son Dakika

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin Libya konulu oturumunda sundukları katkılardan dolayı, Katar, Tunus ve Cezayir'e teşekkür etti.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Siyala'nın, mevkidaşları, Katarlı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Tunuslu Nureddin er-Ray ve Cezayirli Sabri Bukadum ile telefonla görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre Siyala, konseyin Libya'daki insani durumun ele aldığı 44. oturumundaki katkılarından ötürü üç ülkeye teşekkürlerini sundu.

Açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, konseyin oturumunda Libya hakkında sözlü rapor sunmuş, son dönemde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden arındırılan bölgelerde bulunan mayınlar, toplu mezarlar ve cesetler konusunda Hafter güçlerini sorumlu tutan açıklamalar yapmıştı.

Hafter milislerinin geçen ay "Trablus'un güneyindeki bölgelerden çekildiğinde arkalarında bıraktıkları mayın ve el yapımı patlayıcıların, evlerine geri dönen insanların can güvenliğini tehlikeye attığına" dikkati çeken Williams, bu ihlaller konusunda araştırma mekanizması kurulması gerektiğini kaydetmişti.