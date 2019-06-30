Son Dakika Haberleri: Libya'dan gelen tehdide Bakan Akar'dan yanıt: Bedeli ağır olacak, şiddetli mukabele edilecektir
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Libya'dan gelen tehdide Bakan Akar'dan yanıt: Bedeli ağır olacak, şiddetli mukabele edilecektir

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken, hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir" dedi.

Libya'dan gelen tehdide Bakan Akar'dan yanıt: Bedeli ağır olacak, şiddetli mukabele edilecektir, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken, hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir." dedi.

Akar, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç değerlendirmesi sırasında konuya ilişkin sorusuyu yanıtladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:53 
Türkiye, Hulusi Akar, Dünya
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