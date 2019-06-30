Libya'dan gelen tehdide Bakan Akar'dan yanıt: Bedeli ağır olacak, şiddetli mukabele edilecektir
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken, hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:53
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye
'ye yönelik tehditlerine
ilişkin, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken, hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir." dedi.
Akar, Japonya
'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç değerlendirmesi sırasında konuya ilişkin sorusuyu yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'daki Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı
Ekrem İmamoğlu duyurdu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız
Trabzon'da şoke eden olay! 900 derecede kızdırılan demiri dondurma gibi yalayıp, türkü söyledi
Selin Ciğerci'den itiraf: Ameliyatımı Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biri yaptırdı!