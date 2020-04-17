Libya'dan getirilen 62 kişi, Çorlu'da karantinaya alındı - Son Dakika

LİBYA'dan, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen 62 Türk vatandaşı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya alındı.

Libya'da çalışan 62 Türk, koronavirüs salgını nedeniyle uçakla İstanbul'a getirildi. Bu kişiler buradan da karayoluyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürülerek, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 gün karantinada kalacak olan 62 kişi, tek tek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra odalarına alındı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yurtta, AFAD ve UMKE ekipleri de görevlendirildi.

Bakanlığın devreye girmesiyle bulundukları Libya'dan Türkiye geldiklerini ve 14 gün karantinada kalacaklarını belirten Recep Tonga (47), "Libya'dan geldik. Sağlık Bakanlığı 'nı aradık ve bize kısa sürede uçak temin ettiler. Çalışanları almak için özel uçak geldi. Çok çok mutluyuz, 62 kişi geldik. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

8 aydır Libya'da olduğunu belirten Adnan Menderes ise, "Bu virüs çıktı çıkalı bir çok devlet çöktü. Biz devletimizle irtibata geçtikten sonra Allah razı olsun, Sağlık Bakanlığımız aldı bizi getirdi" diye konuştu.