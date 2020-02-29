Libya'dan İdlib şehitleri için taziye mesajı - Son Dakika
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Libya'dan İdlib şehitleri için taziye mesajı

6 saat önce

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İdlib'de 27 Şubat'ta rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziye mesajı gönderdi.

Libya'dan İdlib şehitleri için taziye mesajı, System.String[]

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İdlib'de 27 Şubat'ta rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziye mesajı gönderdi.

Mişri, mesajında, " Suriye'nin İdlib kentinde askerlerinizin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Size ve kardeş Türk milletine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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