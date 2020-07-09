Libya'dan, Lavrov'un "hükümet ateşkes istemiyor" iddialarına Hafterli cevap - Son Dakika

Libya'dan, Lavrov'un "hükümet ateşkes istemiyor" iddialarına Hafterli cevap

Libya hükümeti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "ateşkes istemedikleri" yönündeki açıklamalarına, "ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in müzakere masasını terk etmesini" hatırlatarak tepki gösterdi.

Libya hükümeti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "ateşkes istemedikleri" yönündeki açıklamalarına, "ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in müzakere masasını terk etmesini" hatırlatarak tepki gösterdi.

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Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un "Libya hükümetinin ateşkes anlaşmasını imzalamak istemediği" yönündeki ifadelerine cevap verildi.

Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle 13 Ocak'ta Moskova'da oluşturulan anlaşma metninin Libya hükümeti tarafından imzalandığı, buna karşılık Hafter'in masayı terk ederek Rusya'dan ayrıldığı hatırlatılan açıklamada, Libya hükümetinin sürekli barışçıl çözüm için çaba sarf ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Libya hükümetinin, Berlin Konferansı sonuçlarını memnuniyetle karşılayarak uygulamaya çalıştığını, Cenevre 5+5 Askeri Komite Toplantıları'na da olumlu katkılarda bulunduğunu, Hafter'in ise buralarda alınan kararları ihlal ettiğini Lavrov'a hatırlatırız. Libya hükümeti, kuruluşundan itibaren çözümün barış ve uzlaşıyla olacağına inandı ve bu doğrultuda birçok toplantıya katıldı."

Açıklamada, "Lavrov'a BM himayesinde Libya'nın güneybatısındaki Gadamis kentinde düzenlenecek Ulusal Diyalog Konferansı'na 10 gün kala Hafter'in Trablus'a saldırı düzenlediğini hatırlatmaya gerek yok diye düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hafter'in saldırılarıyla barış ve siyasi çözüm istemediğini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Hafter Rusya başta olmak üzere tüm dünyanın tanıdığı ve meşru kabul ettiği hükümete darbe yapmak için fırsat kolluyor." denildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dün yaptığı açıklamada, Libya hükümetinin ateşkes anlaşması imzalamak istemediğini, askeri çözümü tercih ettiğini söylemişti.

Halife Hafter, Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'dan, Lavrov'un 'hükümet ateşkes istemiyor' iddialarına Hafterli cevap - Son Dakika
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