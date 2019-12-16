Son Dakika › Dünya › Libya'dan Mısır'a: Egemenliğimize yönelik tehditleri kabul etmeyeceğiz - Son Dakika Dünya
Libya'dan Mısır'a: Egemenliğimize yönelik tehditleri kabul etmeyeceğiz
6 saat önce
Libya'da uluslararası kamuoyu tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Mısır'a iki ülkenin tarihi ilişkilerini güçlendirecek "olumlu bir rol" oynama çağrısında bulundu. Trablus hükümeti, Libya'nın egemenliğine yönelik tehditleri kabul etmeyeceklerini bildirdi
Libya'da uluslararası kamuoyu tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Mısır'a iki ülkenin tarihi ilişkilerini güçlendirecek "olumlu bir rol" oynama çağrısında bulundu.
Trablus hükümeti, Libya'nın egemenliğine yönelik tehditleri kabul etmeyeceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:52
Son Dakika AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü Trump'a yönelik azil raporu açıklandı Otopsi odasında bir kadının cesedine istismar uygulayan görevliyi polis bastı