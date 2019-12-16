Libya'dan Mısır'a: Egemenliğimize yönelik tehditleri kabul etmeyeceğiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'dan Mısır'a: Egemenliğimize yönelik tehditleri kabul etmeyeceğiz - Son Dakika Dünya

Libya'dan Mısır'a: Egemenliğimize yönelik tehditleri kabul etmeyeceğiz

6 saat önce

Libya'da uluslararası kamuoyu tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Mısır'a iki ülkenin tarihi ilişkilerini güçlendirecek "olumlu bir rol" oynama çağrısında bulundu. Trablus hükümeti, Libya'nın egemenliğine yönelik tehditleri kabul etmeyeceklerini bildirdi

Libya'dan Mısır'a: Egemenliğimize yönelik tehditleri kabul etmeyeceğiz, System.String[]

Libya'da uluslararası kamuoyu tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Mısır'a iki ülkenin tarihi ilişkilerini güçlendirecek "olumlu bir rol" oynama çağrısında bulundu.


Trablus hükümeti, Libya'nın egemenliğine yönelik tehditleri kabul etmeyeceklerini bildirdi.

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Trablus, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:52 
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