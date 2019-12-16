Libya'dan Mısır'a: Egemenliğimize yönelik tehditleri kabul etmeyeceğiz

Libya'da uluslararası kamuoyu tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Mısır'a iki ülkenin tarihi ilişkilerini güçlendirecek "olumlu bir rol" oynama çağrısında bulundu.



Trablus hükümeti, Libya'nın egemenliğine yönelik tehditleri kabul etmeyeceklerini bildirdi.