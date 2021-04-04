Libya'dan, Trablus'taki büyükelçiliğini yeniden açmamış ülkelere bu adımı atma çağrısı - Son Dakika

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, başkent Trablus'ta büyükelçiliğini yeniden açmamış ülkelere, Libyalılara ve ülkedeki yabancı uyruklu kişilere hizmet için bu adımın atılma sürecini hızlandırma çağrısında bulundu.

Menguş, başkent Trablus'a bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Menguş, "Diğer ülkeleri, Libya vatandaşlarına ve yabancılara hızlı bir şekilde hizmet verebilmeleri için büyükelçilikleri ve konsolosluklarının yeniden açılması sürecini hızlandırmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin görevinin, istikrarı sağlamak ve seçimlerin zamanında yapılması için şartları uygun hale getirmek olduğunu belirten Menguş, seçim komisyonuna her türlü desteği verdiklerini, Avrupa Birliği'nin komisyonu teknik, lojistik ve eğitim yönünden desteklemesine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Yabancı paralı askerlere ilişkin de konuşan Menguş, Libya topraklarından derhal çekilmelerine yönelik açık ve ciddi stratejileri bulunduğunu vurguladı.

Libya'dan Avrupa'ya düzensiz göç konusunda da Libya ile AB arasında devamlı iş birliğini gerektiren meseleler bulunduğunu, düzensiz göç meselesinin de bunların en önemlilerinden biri olduğunu dile getiren Menguş, "Düzensiz göç, sadece Libyalıların meselesi değil. Bölgesel bir sorun. Ortak çalışma ve işbirliğini gerektiriyor." dedi.

AB Büyükelçisi birkaç hafta içinde Trablus'taki çalışmalarına başlayacak

Michel ise "Avrupa Birliği büyükelçisinin birkaç hafta içinde Trablus'taki çalışmalarına başlayacak" ifadesini kullandı.

AB'nin Libyalılara yakın zamanda 50 bin doz koronavirüs (Kovid-19) aşısı getirerek destek vereceğini belirten Michel, "Ülkenizi inşa etmeniz için size destek vermek istiyoruz. Ancak bunun için şartımız tüm paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi." diye konuştu.

Seçimlerin de zamanında yapılması çağrısında bulunduklarını ve daha fazla destek vermek istediklerini aktaran Michel, istikrar, güvenlik ve düzensiz göç meselelerinin önemli konular olduğunu kaydetti.

Fransa'dan 29 Mart'ta yapılan açıklamada, 7 yıldır kapalı olan Libya'daki büyükelçiliğin yeniden açılması yönünde karar alındığı duyurulmuştu.