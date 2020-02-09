Libya'dan Türkiye'ye "ilkeli duruşu ve desteği" için teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'dan Türkiye'ye 'ilkeli duruşu ve desteği' için teşekkür - Son Dakika

Libya'dan Türkiye'ye "ilkeli duruşu ve desteği" için teşekkür

6 saat önce

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed el-Ammari Zayid, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen'e Türkiye'nin desteği ve ilkeli duruşu nedeniyle teşekkür etti.

Libya'dan Türkiye'ye

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed el-Ammari Zayid, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen'e Türkiye'nin desteği ve ilkeli duruşu nedeniyle teşekkür etti.

UMH tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zayid ve Aksen'in, bugün başkent Trablus'taki başbakanlık binasında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Zayid ve Aksen'in "ikili ilişkiler, Libya'daki siyasi ve askeri durum, Cenevre'deki kalıcı ateşkes için 5+5 görüşmeleri, Libya konulu ekonomik ve siyasi müzakereler" konularını ele aldığı aktarıldı.

Zayid, görüşmede, UMH'nin "bugün çok daha güçlü ve saldırıların üstesinden gelerek tüm Libya toprağını geri kazanacak durumda olduğunu" söyledi.

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in yer aldığı bir manzarada, siyasi çözüm çabalarına karşı karamsar olduklarının altını çizen Zayid, "Hafter ve destekçisi ülkelerin, siyasi bir çözüme inanmadığını, uluslararası toplantılara katılarak sadece zaman kazanmayı amaçladıklarını" ifade etti.

Zayid'in, Türkiye'nin Libya'ya desteği ve Ankara'nın Libya meselesinde "sivillerin, başkentin ve devlet kurumlarının korunması" için ilkeli duruşundan dolayı Büyükelçi Aksen'e teşekkür ettiği aktarıldı.

Büyükelçi Aksen'in ise görüşme sırasında, "UMH'nin haklı taleplerine uygun kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Libya'da huzur ve istikrarın temini için UMH ile iş birliği ve eş güdüm halinde hareket ettiklerini" vurguladığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, yüksek öğrenim başta olmak üzere eğitim alanında iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.

Trablus, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan duyurdu: Hazırız, yarını bekleyin
"Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım Adem Büyük: Biz zirveye yaklaştıkça ayakları titremeye başlamıştır İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 05:38:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'dan Türkiye'ye "ilkeli duruşu ve desteği" için teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]