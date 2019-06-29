Son Dakika Haberleri: Libya'dan Türkiye'ye tehdit: Türk gemileri ve uçakları hedef, Türk vatandaşları tutuklanacak
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Libya'dan Türkiye'ye tehdit: Türk gemileri ve uçakları hedef, Türk vatandaşları tutuklanacak

14 dakika önce

Libya Ulusal Ordusu, ülkedeki Türk uçak ve gemilerinin "düşman" olarak görüleceğini duyurdu. Ordu sözcüsü Mismari, ülkedeki Türk vatandaşlarının tutuklanacağını da söyledi.

Libya'dan Türkiye'ye tehdit: Türk gemileri ve uçakları hedef, Türk vatandaşları tutuklanacak, System.String[]
Libya Ulusal Ordusu (LNA), başkent Trablus yakınlarda stratejik kasabanın alımında rakip güçlere yardım etmekle suçladığı Türkiye'nin gemilerinin "meşru hedef" olduğunu açıkladı. LNA ayrıca, Türk uçak ve gemilerinin "düşman" olarak görüleceğini duyurdu.

Ordu sözcüsü Ahmet el Mismari, son haftalarda Trablus'taki çatışmalarda Libya topraklarının kanuna aykırı şekilde Türk saldırılarına maruz kaldığını açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:38 
Türkiye, Libya, Dünya
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