Libya Değişim Partisi lideri Gamati, Halife Hafter'in adaylığının iptalini beklediklerini söyledi - Son Dakika

Libya Değişim Partisi lideri Cuma el-Gamati, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkanlık seçimleri adaylığının iptal edilmesini beklediklerini belirtti.

AA muhabirine konuşan Gamati, Hafter'in Tarhune suçlarının baş sorumlusu olduğunu hatırlattı.

Halife Hafter'in adaylığıyla ilgili konuşan Gamati, Hafter'in son yedi yıldaki büyük savaş suçları işlediğini, özellikle de Tarhune şehrinde keşfedilen toplu mezarlardan doğrudan sorumlu olduğunu kaydetti.

Hafter aleyhinde ABD mahkemelerinde devam eden başka hukuk davaları da olduğunu ifade eden Gamati, bu nedenlerle, adaylık koşullarını dikkate alarak Hafter'in adaylıktan uzaklaştırılmasını beklediğini söyledi.

"Libya'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri yeni bir deneyim ve kolay olmayacak" diyen Gamati, seçim yasasının "zayıf olduğu ve büyük boşluklar içerdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Hafter milislerinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinden sık sık yeni cesetler çıkarıldığı haberleri gelirken tespit edilen mezar sayısı yaklaşık 90'a ulaşmıştı.

Libya makamları, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şimdiye kadar 250'yi aşkın cesede ulaşırken bunlardan 70'e yakınının kimliği belirlendi. Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin ise, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için yapmış olduğu adaylık başvurusu reddedilmişti.

Seçime 98 aday başvurdu

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Üyesi Abdülkerim Bilhayr, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Aralık'ta düzenlenecek başkanlık seçimlerine başvuruların 22 Kasım Pazartesi itibarıyla son bulduğunu, başvuruda bulunan 98 kişinin evraklarının kabul edildiğini belirtmişti.