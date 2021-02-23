Libya devlet erkanı 17 Şubat devriminin 10'uncu yılını anma resepsiyonunda bir araya geldi - Son Dakika

Libya devlet erkanı, 42 yıllık Muammer Kaddafi dönemine son veren 2011'deki 17 Şubat devriminin 10'uncu yılı anma resepsiyonunda bir araya geldi.

Libya Başkanlık Konseyine bağlı Genel Politikalar Destek Ofisi tarafından başkent Trablus'taki el-Huld Sarayında düzenlenen programa, ülkenin yeni seçilen Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Başkanlık Konseyi Üyesi Abdüsselam Kejman, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş'un yanı sıra Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Serhat Aksen, TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe ve üst düzey Libyalı yetkililer katıldı.

Genel Politikalar Destek Ofisi Müdürü Muhammed İbrahim Dırat, burada yaptığı selamlama konuşmasında, Libya'nın 17 Şubat devriminin 10'uncu yılını kutladı.

Dırat, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında 24 Aralık 2021'de ülkede genel seçimlere gidilmesi kararının alınması ve seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici Ulusal Birlik Hükümetinin seçilmesinin Libya'nın istikrar ve bütünlüğü için bir kazanım olduğuna işaret etti.

5 Şubat'ta seçilen hükümetin meclisten güvenoyu alması ve ülkeyi belirlenen tarihte seçimlere götürmesi için desteklenmesi gerektiğini aktaran Dırat, kazanımların korunması için devlet kurumlarının birleştirilmesi, aralarında husumet veya rekabet bulunan tüm siyasi akımlar arasında uzlaşıya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Davetliler ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.

Libya'da 17 Şubat devriminin 10'uncu yılı kapsamında, başkent Trablus başta olmak üzere Misrata, Zaviye, Zintan, Sebha dahil ülke genelinde cadde ve meydanlarda günlerce çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi.