Libya Devlet Konseyi Başkanı: "Libya'da 7 binden fazla Rus Wagner unsuru var" - Son Dakika

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkede Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 7 binden fazla paralı askerlerin olduğunu söyledi.

Mişri, bazı aktivist ve gazetecilerle çevrim içi yaptığı konuşmada, Rusların Kuzey Afrika'da varlık göstermek istedikleri bir yer aradıklarını ve bunu Libya'da bulduklarını ifade eti.

Wagner paralı askerlerin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde birini yönetime getirdikten sonra Çad'dan Akdeniz'e kadar Libya'nın orta kesimini ele geçirmeye çalıştığını dile getiren Mışri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Libya'da 7 binden fazla Rus Wagner unsuru var ve uçaklara da sahipler. Bunlar aynı zamanda Sirte ve Cufra'da hendekler kazıyorlar. En büyük hava üslerinden biri olan Gardabiya (Sirte'de sivil havaalanı olarak da kullanılıyor) ve Cufra Hava Üssü'nde 30 jet uçakları bulunuyor."

Libya'da 2019'dan beri varlık gösteren Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerler, Sirte kentindeki hava üssü ile limanının yanı sıra ülkenin orta kesiminde yer alan Cufra bölgesindeki hava üssünü de kullanıyorlar.