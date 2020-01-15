Libya, Hafter'in imzalamadığı ateşkes anlaşmasına hangi ülkenin engel olduğunu açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya, Hafter'in imzalamadığı ateşkes anlaşmasına hangi ülkenin engel olduğunu açıkladı - Son Dakika Dünya

Libya, Hafter'in imzalamadığı ateşkes anlaşmasına hangi ülkenin engel olduğunu açıkladı

15 dakika önce

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'da yapılması beklenen ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin engel olduğunu açıkladı.

Libya, Hafter'in imzalamadığı ateşkes anlaşmasına hangi ülkenin engel olduğunu açıkladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla Libya'da ateşkes anlaşması yapılması konusunda Moskova'da taraflar arasında başlayan görüşmelerde uzlaşıya varılan taslak metni, darbeci Hafter tarafından imzalanmamıştı. Ateşkesi imzalamayan Hafter süre isteyip Rusya'yı terk etmişti. Bugün ise Hafter, ateşkese son verildiğini ve savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.

ATEŞKESE BAE ENGEL OLDU

Konuya ilişkin bir açıklama da Libya'dan geldi. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin engel olduğunu açıkladı.

HAFTER ATEŞKESE SON VERDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Libya'da darbeci General Halife Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın katılımıyla Moskova'da yapılan görüşmeler sonrası Hafter ateşkese imza atmak için süre istemişti. Bu hamlenin ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklar, Hafter milislerinin saldırılara devam etmek için Trablus'un güneyinde toplandığını belirtmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Libya'da Halife Hafter müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 'ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini' duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla Libya'da ateşkes anlaşması yapılması konusunda Moskova'da taraflar arasında başlayan görüşmelerde uzlaşıya varılan taslak metni, darbeci general Hafter tarafından kabul görülmemişti. Darbeci general Hafter, metni imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.

Libya'daki iç savaşta son durum:

Son dakika: Darbeci Hafter yönetimi Libya'da ateşkesin sona erdiğini duyurdu

Son dakika: Darbeci Hafter yönetimi Libya'da ateşkesin sona erdiğini duyurdu

Son dakika: Libya'nın ateşkes kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama yapıldı

Darbeci General Hafter kimdir? Hafter güçleri ne demek? Türkiye'ye karşı cihat ilan eden Halife Hafter kimdir?

Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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