Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri: "Hafter'e destek için gönderilen yabancı paralı... - Son Dakika
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri: "Hafter'e destek için gönderilen yabancı paralı...
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri: "Hafter'e destek için gönderilen yabancı paralı savaşçıların tümünde hareketlilik gözlüyoruz.
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri: "Hafter'e destek için gönderilen yabancı paralı savaşçıların tümünde hareketlilik gözlüyoruz. Bir aylık sürede (Hafter'e destek için) 110'dan fazla kargo uçuşu yapıldı."
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6.08.2020 20:34:34. #1.12#
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