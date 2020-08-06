Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri: "Hafter'e destek için gönderilen yabancı paralı... - Son Dakika

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri: "Hafter'e destek için gönderilen yabancı paralı...

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri: "Hafter'e destek için gönderilen yabancı paralı savaşçıların tümünde hareketlilik gözlüyoruz.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri: "Hafter'e destek için gönderilen yabancı paralı savaşçıların tümünde hareketlilik gözlüyoruz. Bir aylık sürede (Hafter'e destek için) 110'dan fazla kargo uçuşu yapıldı."

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:17

Kaynak: AA

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