Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: "Bir ayda (Hafter'e destek için) 110'dan fazla kargo... - Son Dakika

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: "Bir ayda (Hafter'e destek için) 110'dan fazla kargo...

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek için Libya'ya son bir ayda yabancı paralı asker ve mühimmat taşıyan en az 110 uçuş yapıldığını söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek için Libya'ya son bir ayda yabancı paralı asker ve mühimmat taşıyan en az 110 uçuş yapıldığını söyledi.

Başkent Trablus'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Mişri, görüşmenin ardından bir basın açıklaması yaptı.

Mişri, görüşmede, düzensiz göçle mücadele, Libya krizinin siyasi çözümünü ve Türkiye ile ticari ilişkilerin ele alındığını belirtti.

Sirte ve Cufra'daki Hafter milislerine verilen desteğe ilişkin bir soru üzerine Mişri, "Hafter'e destek için gönderilen yabancı paralı savaşçıların bölgedeki tüm hareketliliklerini gözlüyoruz. Bir aylık sürede (Hafter'e destek için) 110'dan fazla kargo uçuşu yapıldı." ifadelerini kullandı.

Mişri, Libya krizinin çözümüne ilişkin ise "Libya ve Türkiye'nin bu konudaki tavrı net. Barışçıl siyasi çözümü destekliyoruz. Ama askeri seçeneği de gerçekleştirebilecek güçteyiz." dedi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: Bir ayda (Hafter'e destek için) 110'dan fazla kargo...

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 03:39

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: 'Bir ayda (Hafter'e destek için) 110'dan fazla kargo... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi "İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor Bir marangoz, husumetli olduğu şahıs tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi Pentagon, terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları silah altına almaya devam ettiğini açıkladı Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir "Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm 8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm         
17:47
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi         
17:31
Meclis Başkanı Şentop: Erken seçim, hukuken mümkün ancak bu sistemde zor Meclis Başkanı Şentop: Erken seçim, hukuken mümkün ancak bu sistemde zor         
17:08
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı         
17:08
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı         
17:05
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi         
17:00
Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim         
16:56
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı         
16:53
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı         
16:35
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı         
15:42
Gökhan Çıra'dan Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap         
15:13
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti         
14:27
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak         
14:20
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim         
14:13
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek         
14:02
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı         
13:59
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim         
13:12
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın         
12:41
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı         
12:39
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı         
11:23
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş         
11:19
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme         
11:16
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek         
10:13
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam         
09:37
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış         
09:36
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?         
08:32
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi         
08:10
Kardak kahramanlarından Tuğamiral Ercan Kireçtepe SAT Komutanlığı'na atandı Kardak kahramanlarından Tuğamiral Ercan Kireçtepe SAT Komutanlığı'na atandı         
08:02
Kavga ettiği eşiyle barışmaya giden damat dehşet saçtı! Kayınpeder öldü, kayınvalide ağır yaralı Kavga ettiği eşiyle barışmaya giden damat dehşet saçtı! Kayınpeder öldü, kayınvalide ağır yaralı         
07:33
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi         
00:38
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi         
00:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 22:05:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: "Bir ayda (Hafter'e destek için) 110'dan fazla kargo... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei