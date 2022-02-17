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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri'den "adil seçim" çağrısı - Son Dakika

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri'den "adil seçim" çağrısı

17.02.2022 18:33
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri'den "adil seçim" çağrısı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü münasebetiyle Libyalı taraflara adil seçim çağrısında bulundu.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü münasebetiyle Libyalı taraflara adil seçim çağrısında bulundu.

Mişri, Devlet Yüksek Konseyi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan konuşmasında, seçimlerin düzenlenmesine ve Libya'nın ulusal birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mişri konuşmasında, "Güvenli ve müreffeh bir ülke inşa etmek için şiddetten vazgeçmeli ve sağduyuya kulak vermeliyiz." İfadelerini kullandı.

Ülkedeki bütün devlet organlarını özgür bir seçim için çalışmaya davet eden Mişri, "Ülkede kalıcı bir anayasa ile geçiş aşamasını sona erdirmek ve meşruiyeti yenilemek dışında güvenliğe ulaşmanın bir yolu yok. Ülkedeki bütün devlet organlarını anayasal, adil ve özgür bir seçim için çalışmaya davet ediyorum." dedi.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.

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Temsilciler Meclisi, Togo Cumhuriyeti, Medya, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri'den 'adil seçim' çağrısı - Son Dakika


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