Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye ve Rusya arasındaki Libya konulu müzakerelerin hükümetin de kabul ettiği prensipler üzerinden devam ettiğini söyledi.

Mişri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da aralarında yer aldığı heyetin bugün Libya'ya düzenlediği ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yapılan görüşmedekine benzer şekilde Libya devletinin ve kurumlarının inşası, kalkınma projeleri konularının ziyarette ele alındığını belirten Mişri, "Hafter'in saldırılarına karşı koymaya devam edeceğimiz ve Libya hükümetinin ülkenin tamamında hakimiyetini kurması, vurguladığımız başlıktı." dedi.

Mişri, Türkiye ve Rusya arasında yürütülen Libya konulu müzakerelere dair bir soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Türkiye ve Rusya arasındaki müzakereler, Libya hükümeti olarak kabul ettiğimiz prensiplerle örtüşüyor. Hala görüşmeler sürüyor, kapı kapanmış değil. Aynı şekilde, yaptığımız görüşmelerin, belki (Türkiye ve Rusya) aralarındaki görüşmelere de etkisi olur, biz prensiplerimizi açıkladık. Hangi aşamada, ne şekilde olursa olsun Halife Hafter'in Libya'nın geleceğinde bir yeri yok."

Çok yönlü iş birliği mesajı

Özellikle elektrik, altyapı, temizlik, havalimanları ve limanların işletilmesi alanlarındaki Türk şirketlerinin bu ülkeye geri döneceğini dile getiren Mişri, Libyalıların hayatına doğrudan etki edecek projelere başlanacağını belirtti.

Mişri, "bu ziyaretin son olmayacağını ve başka üst düzey ziyaretlerin de olacağını iki taraf arasında heyetlerin temasının süreceğini" kaydetti.

Libya ordusunun, Hafter milislerinin kontrolündeki Sirte vilayetini geri almak için operasyonlarına devam edip etmeyeceğine yönelik soruya ise Mişri, "Libya topraklarının tamamının meşru hükümetin kontrolünde olması şartında ısrarcı oldukları" şeklinde cevap verdi.

Mişri, Türk heyetiyle görüşmelere Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya Merkez Bankası yetkilileri ve hükümetin diğer üst düzey isimlerinin katıldığı bilgisini paylaştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, emrindeki milislere başkent Trablus'u ele geçirme talimatı vermesiyle ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter milislerine karşı son dönemde başarılar kaydeden Libya ordusu, 4 Haziran'da Trablus il sınırının tamamını milislerden arındırmıştı.