Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: "Türk- Rus müzakereleri Libya hükümetinin prensipleriyle... - Son Dakika

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: "Türk- Rus müzakereleri Libya hükümetinin prensipleriyle...

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye ve Rusya arasındaki Libya konulu müzakerelerin hükümetin de kabul ettiği prensipler üzerinden devam ettiğini söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı:

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye ve Rusya arasındaki Libya konulu müzakerelerin hükümetin de kabul ettiği prensipler üzerinden devam ettiğini söyledi.

Mişri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da aralarında yer aldığı heyetin bugün Libya'ya düzenlediği ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yapılan görüşmedekine benzer şekilde Libya devletinin ve kurumlarının inşası, kalkınma projeleri konularının ziyarette ele alındığını belirten Mişri, "Hafter'in saldırılarına karşı koymaya devam edeceğimiz ve Libya hükümetinin ülkenin tamamında hakimiyetini kurması, vurguladığımız başlıktı." dedi.

Mişri, Türkiye ve Rusya arasında yürütülen Libya konulu müzakerelere dair bir soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Türkiye ve Rusya arasındaki müzakereler, Libya hükümeti olarak kabul ettiğimiz prensiplerle örtüşüyor. Hala görüşmeler sürüyor, kapı kapanmış değil. Aynı şekilde, yaptığımız görüşmelerin, belki (Türkiye ve Rusya) aralarındaki görüşmelere de etkisi olur, biz prensiplerimizi açıkladık. Hangi aşamada, ne şekilde olursa olsun Halife Hafter'in Libya'nın geleceğinde bir yeri yok."

Çok yönlü iş birliği mesajı

Özellikle elektrik, altyapı, temizlik, havalimanları ve limanların işletilmesi alanlarındaki Türk şirketlerinin bu ülkeye geri döneceğini dile getiren Mişri, Libyalıların hayatına doğrudan etki edecek projelere başlanacağını belirtti.

Mişri, "bu ziyaretin son olmayacağını ve başka üst düzey ziyaretlerin de olacağını iki taraf arasında heyetlerin temasının süreceğini" kaydetti.

Libya ordusunun, Hafter milislerinin kontrolündeki Sirte vilayetini geri almak için operasyonlarına devam edip etmeyeceğine yönelik soruya ise Mişri, "Libya topraklarının tamamının meşru hükümetin kontrolünde olması şartında ısrarcı oldukları" şeklinde cevap verdi.

Mişri, Türk heyetiyle görüşmelere Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya Merkez Bankası yetkilileri ve hükümetin diğer üst düzey isimlerinin katıldığı bilgisini paylaştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, emrindeki milislere başkent Trablus'u ele geçirme talimatı vermesiyle ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter milislerine karşı son dönemde başarılar kaydeden Libya ordusu, 4 Haziran'da Trablus il sınırının tamamını milislerden arındırmıştı.

Türkiye, Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: 'Türk- Rus müzakereleri Libya hükümetinin prensipleriyle... - Son Dakika

Son Dakika

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti         
00:28
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu         
00:26
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti         
00:20
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti         
00:19
MSB, MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı         
00:15
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi         
23:27
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi         
23:26
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız         
23:15
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi         
23:04
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı         
23:01
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti         
22:58
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi         
22:45
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti         
22:28
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor         
22:24
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı         
22:16
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç         
21:36
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi         
21:26
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor         
21:09
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor         
20:46
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı 20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı         
20:42
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti         
20:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti         
20:00
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı         
19:50
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü         
19:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 03:30:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: "Türk- Rus müzakereleri Libya hükümetinin prensipleriyle... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]