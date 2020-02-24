Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi'yle görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi'yle görüştü - Son Dakika

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi'yle görüştü

6 saat önce

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi'yle görüştü, System.String[]

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Devlet Yüksek Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan, Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantıları ile ilgili son gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığı ofisinde yapılan görüşmede, Libya'daki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkilerin de ele alındığı bildirildi.

Görüşmede Konsey Başkanı Yardımcısı ve Müzakere Komisyonu Başkanı Fevzi Akkab'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

UMH, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus Limanı'na 18 Şubat'ta düzenlediği roketli saldırının ardından Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre toplantılarının yanı sıra Hafter tarafıyla yapılan siyasi ve ekonomik toplantıları da askıya aldığını açıklamıştı.

Ancak bazı Birleşmiş Milletler yetkililerinin 2 gün sonra toplantıların tekrar başladığına ilişkin açıklamalar yapması, kafa karışıklığına neden olmuş, geçen cumartesi günü konuşan Mişri tartışmalara açıklık getirerek, "Cenevre'deki 5+5 toplantılarına katılmayacaklarını" ifade etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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