Libya Devlet Yüksek Konseyi: Ordu siyasi çekişmelerden uzak durmalı - Son Dakika
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Libya Devlet Yüksek Konseyi: Ordu siyasi çekişmelerden uzak durmalı

14.06.2022 00:01
Libya Devlet Yüksek Konseyi: Ordu siyasi çekişmelerden uzak durmalı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ordunun siyasi çekişmelerden ve ülkedeki siyasi diyaloğa müdahaleden uzak durması gerektiğini söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ordunun siyasi çekişmelerden ve ülkedeki siyasi diyaloğa müdahaleden uzak durması gerektiğini söyledi.

Konseyin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre Başkan Mişri, Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed el-Haddad'ı başkent Trablus'taki makamında kabul etti.

Görüşme sırasında Mişri, ordunun güvenlik kargaşasını önleme ve siyasi çekişmelerden uzak durma rolünü yerine getirmesinin ve çeşitli yollarıyla siyasi diyaloğa müdahale etmemesinin önemine vurgu yaptı.

Mişri, siyasi diyaloğun Temsilciler Meclisi ve devlette temsil edilen siyasi organlara mahsus bir iş olduğunu kaydetti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin (TM) ortak komite istişarelerinin üçüncü ve son turu 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de başlamıştı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

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