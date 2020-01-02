Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı

6 saat önce

Libya Devlet Yüksek Konseyi, TBMM'de kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini memnuniyetle karşıladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı, System.String[]

Libya Devlet Yüksek Konseyi, TBMM'de kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini memnuniyetle karşıladı.

Konsey, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye'den yardım talebinin nedenine ve TBMM'den geçen tezkereye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Meşru yönetime karşı ülkedeki darbeciyi destekleyen dış düşmanlar ve onların milisleriyle mücadele" kapsamında Türkiye'ye yardım çağrısında bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Savaş suçlusu Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya ve Fransa gibi ülkeler halkımızı öldürüp, acı çektirerek, yıkımlar gerçekleştirdi. Bu durum bizi, halkımızı ve sivilleri korumak adına Türk dostlarımızdan meşru bir şekilde destek talep etmeye sevk etti. Türkiye parlamentosunda tezkerenin kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz."

Açıklamada ayrıca, Libya'nın doğusundaki darbeci General Halife Hafter'in ülkeyi düşürdüğü durumun üzüntüyle karşılandığı vurgulandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkedeki iç savaşı sona erdirmek amacıyla Birleşmiş Milletler himayesinde 17 Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması kapsamında oluşturulmuş yürütme ve danışma kurumudur.

Ülkenin farklı kabile, etnik kimlik ve bölgelerinden 145 üyesi olan Devlet Yüksek Konseyine Halid el-Mişri başkanlık ediyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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