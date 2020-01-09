Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz

6 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Devlet Yüksek Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Devlet Yüksek Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Konsey, çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Libya'daki krize ve başkente yönelik saldırıya ilişkin yapılan açıklama Devlet Yüksek Konseyi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır." ifadelerine yer verildi.

"LİBYALILARIN CANINI DÜŞÜNEN HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ DESTEKLİYORUZ"

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve silahlı kuvvetlerini tehlikeye atması dışındaki durumlarda, Libya Devlet Yüksek Konseyi, Libyalıların canını düşünen ve savaşı durdurma amacındaki her türlü girişimden yana olduğunu ve bunları desteklediğini belirtti.,Açıklamada ayrıca, herhangi bir diyalog çağrısının Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan Libya Siyasi Anlaşması'na bağlı kalması gerektiği kaydedildi.

ERDOĞAN VE PUTİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak basın açıklamasında, Libya'da taraflara ateşkes çağrısı yapılmıştı.

DARBECİ HAFTER 4 NİSAN'DA SALDIRI EMRİ VERMİŞTİ

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine, 31 Aralık'ta daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" yönünde karar almıştı.

İç savaş durumundaki Libya'daki son durum:


Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz
Türkiye, Libya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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