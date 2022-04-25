Libya Devlet Yüksek Konseyi üyelerinden "petrol üretimine başlanması" çağrısı - Son Dakika
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Libya Devlet Yüksek Konseyi üyelerinden "petrol üretimine başlanması" çağrısı

25.04.2022 20:43
Libya Devlet Yüksek Konseyi üyelerinden "petrol üretimine başlanması" çağrısı

Libya Devlet Yüksek Konseyinin 40 üyesi, ülkede yeniden petrol üretimine başlanması çağrısında bulundu.

Libya Devlet Yüksek Konseyinin 40 üyesi, ülkede yeniden petrol üretimine başlanması çağrısında bulundu.

Konsey üyeleri konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, başsavcılığın ülkedeki önemli petrol üretim sahaları ile limanların kapatılması konusunda hukuki işlem başlatması gerektiği belirtildi.

Kapanmanın Libya halkına ekonomik zarar verebileceği vurgulanarak, "Ülkedeki petrol sahaları koşulsuz olarak yeniden petrol üretmeye başlamalı." ifadeleri kullanıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.

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Petrol, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Devlet Yüksek Konseyi üyelerinden 'petrol üretimine başlanması' çağrısı - Son Dakika


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