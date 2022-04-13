Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin ortak komite istişare toplantısı başladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), özgür, güvenilir, şeffaf ve kapsayıcı seçimler yapmak için anayasal bir temel belirlemek üzere Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin (TM) ortak komite istişarelerinin, Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığını duyurdu.

UNSMIL'nin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, istişare toplantısının açılışında konuşmada, "Libya'da oy kullanmak amacıyla kayıt yaptıran 2,8 milyon vatandaşı desteklemek için sesinizi ulaştırmadaki rolünüz belirleyicidir." dedi.

Williams, Libya halkının, ülkeyi endişelendiren sorunların nihai çözümünün sağlam bir anayasal zeminde yapılan seçimlerden geçtiğine inandığını söyledi.

Özel Temsilci Williams, 4 Mart'ta ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'ne altışar temsilci seçme çağrısında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.