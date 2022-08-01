İlk olarak Nisan 2018'de Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı seçilen Mişri, 2019'da ikinci, 2020'de üçüncü ve 2021'de dördüncü defa bu göreve getirilmişti.

Kaynak: AA

Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi - Son Dakika

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