Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi

01.08.2022 15:04
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi

Libya Devlet Yüksek Konseyinde yapılan oylamada Halid el-Mişri beşinci kez başkanlığa seçildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyinde yapılan oylamada Halid el-Mişri beşinci kez başkanlığa seçildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyinin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, oylamaya 135 vekilden 118'inin katıldığı ve Mişri 65 oy alırken, rakibi Acili Ebu Sidil'in 53 oy aldığı ifade edildi.

İlk olarak Nisan 2018'de Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı seçilen Mişri, 2019'da ikinci, 2020'de üçüncü ve 2021'de dördüncü defa bu göreve getirilmişti.

YORUMLAR
500
Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı Libya'da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi öldü, 51 kişi yaralandı Libya'da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi öldü, 51 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaşın 8.216 TL'ye yükseltilmesi sonrası işçilerden belediye başkanına davullu zurnalı teşekkür
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:39:09. #1.12#
SON DAKİKA: Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement