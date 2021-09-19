Libya Devlet Yüksek Konseyinden, 24 Aralık seçimleri için anayasal temel önerisi - Son Dakika

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK), 24 Aralık'ta başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını oluşturacak anayasal temel taslağını hazırladığını bildirdi.

DYK'dan yapılan yazılı açıklamada, Konseyin bugün gerçekleştirdiği oturumda, Temsilciler Meclisi ve Senato'yu belirleyecek parlamento seçimleri ile başkanlık seçimlerinin hukuki altyapısını oluşturacak iki yasa tasarısının onaylandığı kaydedildi.

Yasa tasarısının, 2015 Suheyrat Anlaşması uyarınca onaylanmak üzere Temsilciler Meclisi'ne gönderileceğine yer verilen açıklamada, ayrıca teknik yorumları için Yüksek Seçim Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'na da iletileceği belirtildi.

Açıklamada, ülkede anayasa referandumu yapılmasının öncelikli olduğuna işaret edilerek, referandumun yapılmasının mümkün olmadığı durumda ise bu anayasal temelin kabul edileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yeni seçilecek yasama organının önceliklerinden birinin, anayasa taslağının referanduma götürülmesi için gerekli prosedürleri en kısa sürede tamamlamak olduğu vurgulandı.

Konseyin açıklamasında, belirlenen anayasal temelin maddeleri ve ayrıntılarına ilişkin detay verilmedi.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler için zaman daralırken taraflar, seçimlerin hukuki kriterlerini düzenleyen anayasal temel konusunda bugüne kadar uzlaşıya varamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de, bu anayasal temeli belirleyen bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Salih'in tek taraflı şekilde ve mecliste oylamaya sunmadan çıkardığı kanun DYK tarafından reddedilmişti.