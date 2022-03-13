Libya Dışişleri Bakanı, Çad ile ilişkilerinin önemini vurguladı Açıklaması - Son Dakika

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, ülkesi ile Çad arasındaki ilişkilerin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Libya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Menguş, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Çad Barış Görüşmelerine katıldı.

Barış görüşmesindeki konuşmasında Menguş, "Libya ve Çad, ilişkileri stratejik öneme sahip iki komşu ülke konumunda. Bu nedenle birinin istikrarsızlığı diğerinin milli güvenliğini ve toprak bütünlüğünü etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Menguş, "Libya ve Çad sınırları terör grupları, paralı askerler, insan tüccarları ve uyuşturucu kaçakçılarının sığınağı haline geldi." diyerek, Doha'daki görüşmelerin Sahel bölgesindeki terörle mücadeleye yardımcı olacağını ve Libya hükümetinin görüşmelerden çıkacak sonuçları destekleyeceğini vurguladı.

Çad Barış Görüşmeleri, Çad Askeri Geçiş Konseyi ve silahlı grupların temsilcilerinin yanı sıra Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki Muhammed'in de katılımıyla Doha'da gerçekleşiyor.