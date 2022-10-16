Dün de birçok ülkenin dışişleri bakanı, maden ocağındaki patlama nedeniyle Çavuşoğlu'na taziyelerini doğrudan iletmiş ve sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımlamıştı.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Bartın, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş'tan Bakan Çavuşoğlu'na taziye telefonu - Son Dakika

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