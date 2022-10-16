Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş'tan Bakan Çavuşoğlu'na taziye telefonu - Son Dakika
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Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş'tan Bakan Çavuşoğlu'na taziye telefonu

16.10.2022 17:18
Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş'tan Bakan Çavuşoğlu'na taziye telefonu

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirmeye göre, Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş, Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

El-Menguş, Bartın'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin mevkidaşı Çavuşoğlu'na taziye dileklerini iletti.

Dün de birçok ülkenin dışişleri bakanı, maden ocağındaki patlama nedeniyle Çavuşoğlu'na taziyelerini doğrudan iletmiş ve sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımlamıştı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Bartın, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş'tan Bakan Çavuşoğlu'na taziye telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş'tan Bakan Çavuşoğlu'na taziye telefonu - Son Dakika
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