Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un istifa edeceği iddiası

Libya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde sosyal paylaşım sitelerinde Dışişleri Bakanının istifasını sunduğuna ilişkin "temelsiz söylentilerin" yer aldığına dikkat çekildi. İstifa iddialarının, "bakanlığın çalışmalarını aksatmayı amaçlayan gerçek dışı iddialar" olduğu vurgulanan açıklamada, tüm medya kuruluşlarından, bu tür haberleri yayınlamadan önce dürüstlük ve tarafsızlığının araştırılması istendi.

İSTİFANIN GEREKÇESİ BİLİNMİYORDU

Libya basını ve bazı sosyal medya hesaplarına, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un "iki haftadır görevine devam etmediğine, yurt dışında tatilde olduğuna ve henüz belli olmayan bir nedenle istifa etmeyi düşündüğüne" yönelik iddialar yansımıştı.

İDDİALARIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Libya Başkanlık Konseyinden 12 Temmuz'da yapılan açıklamada, Menguş'un yurt dışındaki büyükelçiliklere bazı danışmanlar atama kararının, "ulusal birliği ve mesleki standartları koruma" gerekçesiyle iptal edildiği duyurulmuştu. Söz konusu danışmanların, Bingazili, diplomat vasfına uygun olmayan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı kişiler olduğu yorumları yapılmıştı. İstifa iddialarının Başkanlık Konseyinin kararının ardından gelmesi dikkati çekti.