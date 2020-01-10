Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, BM Misyonu ile ateşkes çağrısını görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, BM Misyonu ile ateşkes çağrısını görüştü - Son Dakika

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, BM Misyonu ile ateşkes çağrısını görüştü

19 dakika önce

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Birleşmiş Milletler Libya Misyonu temsilcileriyle Türkiye ve Rusya tarafından yapılan ateşkes çağrısını görüştü.

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, BM Misyonu ile ateşkes çağrısını görüştü, System.String[]

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Birleşmiş Milletler Libya Misyonu temsilcileriyle Türkiye ve Rusya tarafından yapılan ateşkes çağrısını görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Seyyale ile Misyon temsilcilerinin Trablus'ta bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Berlin'de hazırlığı süren Libya konferansı ile Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi.

Libya'nın meşru yönetim kurumlarından Devlet Yüksek Konseyi, ateşkes çağrısına olumlu cevap verirken, dost ülkelerin krizin çözümü yönünde attıkları adımları değerli bulduğunu açıkladı.

Öte yandan yine uluslararası kabule sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac da yazılı mesajında, siyasi çalışmaların yeniden başlaması, savaşın uzaklaştırılması ve Berlin Konferansı sürecine destek olarak ciddi her çağrıyı memnuniyetle karşılayacaklarını duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter'in ise Türkiye ve Rusya'nın ülkedeki taraflara cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere yaptığı ateşkes çağrısını reddettiğini açıklamasının ardından, başkent Trablus'ta patlama sesleri duyulmaya başlamıştı.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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