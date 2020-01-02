Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresinden ötürü mevkidaşı Mevlüt... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresinden ötürü mevkidaşı Mevlüt... - Son Dakika

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresinden ötürü mevkidaşı Mevlüt...

6 saat önce

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresinden ötürü mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresinden ötürü mevkidaşı Mevlüt..., System.String[]

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresinden ötürü mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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