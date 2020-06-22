Libya Dışişleri Bakanı, ülkesinin Arap Birliği oturumunu reddetmesini Suudi mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Arap Birliği'nin hazırlık yaptığı Libya konulu oturuma hükümetin itirazını görüştü.

Libya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Tahir Siyala, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde Arap Birliği'nin Libya konulu olağanüstü oturum çağrısını Libya hükümetinin reddetmesini görüştükleri belirtildi.

"Mısır'ın sunduğu taslak karar metnini gözden geçirdikten sonra, Libya toplantıya katılmayı ikinci kez reddetmiştir." ifadelerine yer verilen Libya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, oturumun düzenlenme biçiminin Arap Birliği'nin iç tüzüğüne aykırı olduğu vurgulandı.

Arap Birliği Genel Sekreterliği, geçen cuma Mısır'dan, Libya'daki gelişmeleri müzakere etmek için olağanüstü toplantı çağrısı talebinin geldiğini açıklamıştı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Kahire yönetiminin söz konusu toplantıya ilişkin Libya hükümeti ile istişarede bulunmadığı, bu nedenle oturumun genel teamüllere aykırı olduğu ifade edilmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, birkaç gün önce Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libya hükümeti, Sisi'nin askeri müdahele tehdidi taşıyan ifadeleri, Libya'nın içişlerine karışma, egemenliğine tecavüz ve bir savaş ilanı olarak gördükleri karşılığını vermişti.