Libya Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı - Son Dakika

Libya Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını, dünyadaki Müslümanları kışkırtmak için kasıtlı bir eylem olduğunu belirterek kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'te bazı aşırılık yanlılarının Kur'an-ı Kerim yakmasını ve bu utanç verici olayı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası topluma bu eylemleri durdurma çağrısı yapılan açıklamada, tüm dinlere ve kutsallara saygısızlığın önüne geçilmesi için sorumluluk alınması gerektiğinin altı çizildi.???????

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taşlarla saldırmıştı. Bu bölgelerde çıkan isyanlarda 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi de gözaltına alınmıştı.