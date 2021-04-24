Libya Dışişleri Bakanlığı: Yürürlükteki uluslararası anlaşmalara saygı duyuyoruz - Son Dakika

Libya Dışişleri Bakanlığı: Yürürlükteki uluslararası anlaşmalara saygı duyuyoruz

24.04.2021 18:35
Libya Dışişleri Bakanlığı: Yürürlükteki uluslararası anlaşmalara saygı duyuyoruz, System.String[]

Libya Dışişleri Bakanlığı, Ankara ve Trablus arasındaki deniz yetki ve güvenlik anlaşmalarına işaret ederek Libya ve diğer ülkeler arasında yapılan uluslararası anlaşmalara saygı duyulduğunu açıkladı.

Libya Dışişleri Bakanlığı, Ankara ve Trablus arasındaki deniz yetki ve güvenlik anlaşmalarına işaret ederek Libya ve diğer ülkeler arasında yapılan uluslararası anlaşmalara saygı duyulduğunu açıkladı.

Libya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Libya Dışişleri Bakanı Leyla el-Menguş'un İtalya temasları kapsamında kullandığı öne sürülen, dış güçlerin Libya'dan ayrılması hakkındaki ifadelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı medya kuruluşlarının Dışişleri Bakanı Menguş'tan naklettiği ifadelerin tam olarak doğruyu yansıtmadığı ifade edildi.

Menguş'un İtalya meclisinde yaptığı konuşmada Libya hükümetinin yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılmasına yönelik bazı ülkelerle iletişime geçtiğini ifade ettiği kaydedilen açıklamada, (Libya ve Türkiye arasındaki anlaşmalara işaret edilerek) Dışişleri Bakanlığının yürürlükte olan uluslararası anlaşmalara saygı duyduğu belirtildi.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, 23 Nisan'da başkent Roma'daki temasları kapsamında, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda İtalyan vekillerle bir araya gelmişti.

İtalyan Nova ajansının haberine göre, Menguş komisyon toplantısında, "Türkiye ve diğer devletlerle diyalog başlattık. Niyetlerimizde kararlıyız. Biz bu ülkelerden işbirliği yapmalarını ve tüm yabancı güçleri Libya topraklarından çıkarmalarını talep ediyoruz. Bu ulusal egemenliğimiz için öncelikli bir konu. Bu hedefin bir günde gerçekleşmeyeceğini biliyoruz ama müzakerelerin sonucu olmalı. Herkesin uygunluğunu da kaydettik ki bu da bize umut veriyor." ifadelerini kullandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, Türkiye ile imzalanan anlaşmalara bağlı olduklarını açıklamıştı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, dün, Menguş'un İtalya temasları kapsamında kullandığı öne sürülen, dış güçlerin Libya'dan ayrılması hakkındaki ifadeleri üzerine açıklama yapmıştı

Mişri açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde başlatılan ve Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulmasını sağlayan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Yol Haritası'na bağlılık konusunda kararlı olduklarını belirtmişti.

Mişri, Libya ve Türkiye arasında 2019'da imzalanan, Askeri ve Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına değinerek, şunları kaydetmişti:

"Bir İtalyan haber ajansında Dışişleri Bakanı (Leyla el-Menguş) Hanımefendiye atfedilen ifadelere gelince ise, Türk devleti ile imzalanan her iki anlaşmaya ve de diğer ülkelerle herhangi bir alanda daha önce imzalanmış anlaşmalara bağlı olduğumuzu teyit ediyoruz."

Mişri, şöyle devam etmişti:

"Libya topraklarındaki yabancı güçlerin varlığına gelince, bu yaklaşımı tamamen reddediyoruz ve bu hiç kimsenin tartışmasına konu olmamalıdır. Ancak herkes, paralı askerler ve imzalanmış anlaşmalar gereği (Libya'da) bulunan güçler arasındaki farkın bilincinde olmalıdır. Yürütme otoritesinin de buna dikkat etmesini, Yol Haritasına tam olarak saygı göstermesini ve ona bağlı kalmasını umuyoruz."

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Dışişleri Bakanlığı: Yürürlükteki uluslararası anlaşmalara saygı duyuyoruz - Son Dakika


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