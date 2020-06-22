Libya Dışişleri Sözcüsü Kablavi: Sisi'nin tehditlerine ne Türkiye ne de Libya boyun eğer

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarına Libya Dışişleri Sözcüsü Sözcüsü Muhammed el-Kablavi'den yanıt geldi. Kablavi, Sisi'nin açıklamalarının yersiz olduğunu ifade ederek, "BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının 54'üncü maddesine göre kendimizi savunmak hakkımız. Türkiye ve Libya'ya olan tehditlere karşı boğun eymeyiz" dedi.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed El- Kablavi,Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren açıklamalarına ilişkin, Demirören Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Kablavi, Kahire yönetiminin açıkça Libya'nın içişlerine karışmaya çalıştığını bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Kablavi, Sisi'nin açıklamalarının açıkşa savaş sebebi olduğunu ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın (BM), 54'üncü maddesine aykırı olduğuna dikkat çekti. Kablavi, BMGK'nın 2441 sayılı kararının da üye ülkeleri, Libya hükümetine yardım sunmaya teşvik ettiğini kaydetti.

"SİSİ VE HAFTER KAYBEDİYOR, BU ÇIĞIRTKANLIK BU YÜZDEN"

Kablavi, Mısır'ın darbeci lideri Sisi'nin "Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" açıklamasına ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: Hafter'in sözcüsü Mısır'daki pramitlere saldıracağımızı iddia ediyor. Bu çok komik. Hiç de inandırıcı bir durum değil. Bu kadar basit bir gerekçeye alet olan Mısır liderine de bir anlam veremiyoruz. Hafter ve Sisi kaybediyor. Bu çığırtkanlık ve saldırgan tavrın ana sebebi bu. Kaybetme psikolojisi içerisinde olduklarını buradan net bir şekilde görüyoruz"

"NE TÜRKİYE NE DE LİBYA BU TEHDİTLERE BOYUN EĞER"

Kablavi, Kahire yönetiminin tehditlerine boyun eğilmeyeceğini ifade ederek," Türkiye bizim kötü gün dostumuzdur. Bu tür tehditlere ne Türkiye ne de BM'nin meşru olarak tanıdığı hükümetimiz yani gerçek Libyalılar boyun eğer. Amacımız Libya'ya barış getirmektedir" diye konuştu.