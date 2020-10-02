Son dakika: Libya Dışişleri Sözcüsü Kablavi: Tescil, Türkiye ve Libya'nın bölgedeki en büyük kazanamıdır. - Son Dakika

Son dakika: Libya Dışişleri Sözcüsü Kablavi: Tescil, Türkiye ve Libya'nın bölgedeki en büyük kazanamıdır.

Gelen son dakika haberlerine göre Libya Dışişleri Sözcüsü Muhammed Kablavi, Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "BM'nin bu anlaşmayı tescil etmesi, anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğununun kanıtı olmuştur.

Son dakika: Libya Dışişleri Sözcüsü Kablavi: Tescil, Türkiye ve Libya'nın bölgedeki en büyük kazanamıdır., System.String[]

Libya Dışişleri Sözcüsü Muhammed Kablavi, Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "BM'nin bu anlaşmayı tescil etmesi, anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğununun kanıtı olmuştur. İsrail ile nornalleşmek için sıraya giren Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Hafter'e de net mesaj olmuştur. Hafter'in meşru olmadığı da tescillenmiştir" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM),Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kablavi, BM'nin bu anlaşmayı tescil etmesinin, anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunun kanıtı olduğunu ifade etti.

"MUTABAKAT TÜRKİYE VE LİBYA'NIN MEŞRU HAKKIDIR"

"Libya ile Türkiye arasında hem savaş hem barışta olan işbirliği gelişmekte olan verimli bir süreç olmuştur" diyen Kablavi, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "İki ülkemiz, Libya ve Türkiye arasındaki deniz sınırı anlaşmasının uluslararası hukuka uygun olarak yürütüldüğünü ve imzalandığını vurgulamak önemlidir. Bu, güçlü ve dostane ilişkiler yürüten iki devletivin meşru hakkıdır. Bu tescil Türkiye ve Libya'nın bölgedeki en güçlü kazanımıdır. Bugün, bu anlaşmanın Antlaşma Siciline Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edildiği haberini alırken, bu stratejik başarıya giden yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bazı devletlerin muhalefetine ve güvenlik konseyinde anlaşmayı reddetmelerine rağmen, karşılıklı haklarımızı ve çıkarlarımızı koruyabildik. Libya, Türkiye ile sürekli koordinasyon içindedir. Bu böyle devam edecektir. İki devlet tüm haklarımızı elde etmek için çaba gösterecek, her alanda daha güçlü bir ikili ilişkiler geliştirmek için çalışacak ve her alanda daha güçlü bir ikili ilişkiler geliştirmek için çalışacaktır."

BAE VE HAFTER'E TESCİL GÖNDERMESİ

Öte yandan, BM'nin tescil kararının Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e de bir mesaj olduğuna dikkat çeken Kablavi, " İsrail ile nornalleşmek için sıraya giren Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Hafter'e de net mesaj olmuştur. Hafter'in meşru olmadığı da bir kez daha tescillenmiştir" dedi.

Son dakika: Libya Dışişleri Sözcüsü Kablavi: Tescil, Türkiye ve Libya'nın bölgedeki en büyük kazanamıdır.

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika: Libya Dışişleri Sözcüsü Kablavi: Tescil, Türkiye ve Libya'nın bölgedeki en büyük kazanamıdır. - Son Dakika Dünya

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