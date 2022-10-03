Libya Dışişleri Bakanı Menguş, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

03.10.2022 16:38
Libya Dışişleri Bakanı Menguş, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla el-Menguş, Türkiye ile petrol enerjisi ve hidrokarbonlar alanında mutabakat muhtırası imzaladıklarını söyledi.

Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla el-Menguş, Türkiye ile petrol enerjisi ve hidrokarbonlar alanında mutabakat muhtırası imzaladıklarını söyledi.

Menguş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Trablus'ta düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu ile görüşmesinde iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele aldıklarını belirten Menguş, enerji başta olmak üzere güvenlik, telekomünikasyon, medya, diplomasi ve protokol gibi çeşitli meselelerin konuşulduğunu aktardı.

Libya Dışişleri Bakanı, "İki ülke arasında petrol enerjisi ve hidrokarbonlar alanlarında mutabakat muhtırası imzaladık. Söz konusu anlaşmalar iki dost ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini göstermektedir." dedi.

Özellikle Ukrayna krizinin dünya ekonomisini etkilediği bir ortamda protokolün önem arz ettiğine işaret eden Menguş, görüşmelerde Libya-Türk Stratejik Konseyi toplantıları hazırlıkları konusunu da değerlendirdiklerini söyledi.

Menguş, Çavuşoğlu ile ayrıca Libya'da seçimlerin yapılması ve siyasi istikrar konusunu ele aldıklarını belirterek, "Bu konuda bütün tarafların sorumluluklarını ortaya koyan bir yol haritası belirlenmesi ve bunun uluslararası toplum tarafından desteklenmesi konusunda fikir birliğine vardık." dedi..

Seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için bazı adımların atılmasının gereğini konuştuklarını dile getiren Menguş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasama kurumlarının anayasal altyapıyı hazırlamasında yasama organlarının uzlaşma sağlayamaması durumunda referanduma veya Anayasa Mahkemesine başvurulacak. Anayasal altyapı hazırlanması durumunda ise Temsilciler Meclisi uygulama için kanun çıkaracak. Bu adımların sonlandırılmasının ardından Libya Yüksek Seçim Kurulu seçimler için bir takvim belirleyecek. Ulusal Birlik Hükümeti ise seçimleri güvenlik ve lojistik olarak destekleyecek."

Yasama ve yürütme kurumlarının ortak çalışması gerektiğine vurgu yapan Menguş, "Libya'da seçimlerin yapılması herkesin sorumluluğundadır. Uluslararası toplumun Libya'daki barışçıl ve demokratik süreci engellemek isteyen ülkeler konusunda üzerine düşeni yapmasının altını çiziyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Çavuşoğlu başkanlığındaki Heyet, El-Meşri ile görüştü Çavuşoğlu başkanlığındaki Heyet, El-Meşri ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü Çavuşoğlu: '(Türkiye-Libya anlaşmaları) Üçüncü ülkelerin müdahale etmeye hakkı yoktur' Çavuşoğlu: '(Türkiye-Libya anlaşmaları) Üçüncü ülkelerin müdahale etmeye hakkı yoktur'
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Dışişleri Bakanı Menguş, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:40 Suların akmamasına isyan eden kadına, köy muhtarından şaşkınlık yaratan tavsiye: Gidin çeşmede yıkanın
22:30 Balıkesir'de konuşan Bakan Kurum'dan heyecan yaratan sözler: Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:54 Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
21:11 Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 22:57:48. #1.13#
SON DAKİKA: Libya Dışişleri Bakanı Menguş, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement