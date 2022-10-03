Libya Dışişleri Bakanı Menguş, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla el-Menguş, Türkiye ile petrol enerjisi ve hidrokarbonlar alanında mutabakat muhtırası imzaladıklarını söyledi.

Menguş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Trablus'ta düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu ile görüşmesinde iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele aldıklarını belirten Menguş, enerji başta olmak üzere güvenlik, telekomünikasyon, medya, diplomasi ve protokol gibi çeşitli meselelerin konuşulduğunu aktardı.

Libya Dışişleri Bakanı, "İki ülke arasında petrol enerjisi ve hidrokarbonlar alanlarında mutabakat muhtırası imzaladık. Söz konusu anlaşmalar iki dost ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini göstermektedir." dedi.

Özellikle Ukrayna krizinin dünya ekonomisini etkilediği bir ortamda protokolün önem arz ettiğine işaret eden Menguş, görüşmelerde Libya-Türk Stratejik Konseyi toplantıları hazırlıkları konusunu da değerlendirdiklerini söyledi.

Menguş, Çavuşoğlu ile ayrıca Libya'da seçimlerin yapılması ve siyasi istikrar konusunu ele aldıklarını belirterek, "Bu konuda bütün tarafların sorumluluklarını ortaya koyan bir yol haritası belirlenmesi ve bunun uluslararası toplum tarafından desteklenmesi konusunda fikir birliğine vardık." dedi..

Seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için bazı adımların atılmasının gereğini konuştuklarını dile getiren Menguş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasama kurumlarının anayasal altyapıyı hazırlamasında yasama organlarının uzlaşma sağlayamaması durumunda referanduma veya Anayasa Mahkemesine başvurulacak. Anayasal altyapı hazırlanması durumunda ise Temsilciler Meclisi uygulama için kanun çıkaracak. Bu adımların sonlandırılmasının ardından Libya Yüksek Seçim Kurulu seçimler için bir takvim belirleyecek. Ulusal Birlik Hükümeti ise seçimleri güvenlik ve lojistik olarak destekleyecek."

Yasama ve yürütme kurumlarının ortak çalışması gerektiğine vurgu yapan Menguş, "Libya'da seçimlerin yapılması herkesin sorumluluğundadır. Uluslararası toplumun Libya'daki barışçıl ve demokratik süreci engellemek isteyen ülkeler konusunda üzerine düşeni yapmasının altını çiziyoruz." dedi.