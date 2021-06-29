Üye Girişi
Libya Diyalog Forumu üyesi el-Hasadi: "24 Aralık seçimleri, darbe projesine karşı demokrasinin zaferi demektir" - Son Dakika

Libya Diyalog Forumu üyesi el-Hasadi: "24 Aralık seçimleri, darbe projesine karşı demokrasinin zaferi demektir"

29.06.2021 20:15

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyesi Mansur el-Hasadi, Libya'da 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen seçimlerin gerçekleşmesinin, darbe projesine karşı demokrasinin zaferi anlamına geleceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyesi Mansur el-Hasadi, Libya'da 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen seçimlerin gerçekleşmesinin, darbe projesine karşı demokrasinin zaferi anlamına geleceğini söyledi.

Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen LSDF, 28 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında, yıl sonunda yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinin anayasal temelini görüşmek üzere İsviçre'nin Vaud kantonuna bağlı Nyon kasabasında toplanıyor.

Forum kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hasadi, LSDF üyeleri arasında anayasal temel konusunda bazı ihtilaflar bulunduğunu ve bunları tartıştıklarını kaydetti.

Hasadi, "Tüm bu tartışmalar arasında önemli olan, Libya halkının seçimlere ilişkin beklentisine kulak vermemizdir. Forum katılımcıları ve onların temsil ettiği çevrelerin hepsi 24 Aralık seçimlerinin yapılması çağrısında bulunuyor." dedi.

Seçim hakkının, Libya'nın 17 Şubat 2011 Devriminin kazanımlarından biri olduğuna işaret eden Hasadi, şunları söyledi:

"24 Aralık seçimlerinin gerçekleşmesi demek, darbe projesine, zorbalık ve çözümsüzlüğü arayan projelere karşı demokrasi projesinin zaferi demektir. Seçim çağrısının verdiği mesaj açıktır. Bu mesaj, Libya halkının demokrasi seçeneğine sıkı sıkıya bağlı olduğu ve yönetimin barışçıl dönüşümünden yana olduğu mesajıdır."

Libya'da Devlet Yüksek Konseyi üyeliği yapan Hasadi, şöyle devam etti:

"Biz Libya halkı üzerinde vesayet sahibi değiliz. Kendilerini temsil edecek parlamento ve devlet başkanını belirlemek onların kararıdır ve en temel hakkıdır. Seçimlerin güvenliği için önemli olan, özgür, şeffaf, adil ve demokratik olması ve de yerel ve uluslararası taraflarca gözleme tabi tutulmasıdır."

Bazı üyeler, askerlerin istifa ettikten sonra seçimlere girebilmesini öneriyor

Seçimlerin hukuki altyapısı konusunda en temel tartışmalardan birini askeri görevde bulunan kişilerin seçime girip giremeyeceği veya hangi şartlara göre girebileceği oluştururken, Hasadi bu konuda şöyle konuştu:

"Şu anda biz asıl konuları görüşüyoruz, o da seçimlerdir. Şartlar ve garantiler konusunu ise anayasal temel çerçevesinde tartışacağız. Bazı üyeler, askerlerin istifa ettikten sonra seçimlere girebilmesini önerdi. Bu konuda farklı yaklaşımlar var. Önemli olan dar çerçevemizden çıkarak tüm Libya halkını kapsayan vatan sathında buluşmamızdır."

LSDF üyeleri arasında bir uzlaşıya varılmasını ve demokratik ve sivil çerçevede bir anayasal temel belirlenmesini umduklarını kaydeden Hasadi, "BM Libya Destek Misyonu ve uluslararası toplumdan, 24 Aralık seçimlerini ve seçimlerin başarıya ulaşması için gerekli uygun şartların hazırlanmasını desteklemesini bekliyoruz." dedi.

Libya'da siyasi diyalog süreci

BM öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki ilk toplantıları sonucunda 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi kararı çıkmıştı.

LSDF üyelerinin 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda da seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Halife Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.

Libya Diyalog Forumu üyesi el-Hasadi: 24 Aralık seçimleri, darbe projesine karşı demokrasinin zaferi demektir
Libya Diyalog Forumu üyesi el-Hasadi: 24 Aralık seçimleri, darbe projesine karşı demokrasinin zaferi demektir
Libya Diyalog Forumu üyesi el-Hasadi: 24 Aralık seçimleri, darbe projesine karşı demokrasinin zaferi demektir
Libya Diyalog Forumu üyesi el-Hasadi: 24 Aralık seçimleri, darbe projesine karşı demokrasinin zaferi demektir

Birleşmiş Milletler, Aralık, Darbe, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Diyalog Forumu üyesi el-Hasadi: '24 Aralık seçimleri, darbe projesine karşı demokrasinin zaferi demektir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yaz moduna geçen oyuncu Merve Boluğur, imajını tazeledi 21:25 Yaz moduna geçen oyuncu Merve Boluğur, imajını tazeledi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi 21:05 Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı 20:14 Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı
Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı 19:59 Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı 19:11 Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti 18:53 Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu 18:34 Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti 17:50 Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:34 Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı
18:32 Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı
18:31 Elmalı Davası'na spor camiasından da büyük tepki geldi
17:51 Elmalı Davası'nda serbest bırakılan sanıklara büyük tepki! Tüm Türkiye bu tek ses oldu!
17:39 Cinnet geçiren şahıs, kavga ettiği arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı
17:37 Özenle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor
17:30 Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi
17:16 Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor
17:03 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı
2 hafta sonra Türkiye'de de kullanılmaya başlayacak Sputnik V, koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkinlik sağladı 2 hafta sonra Türkiye'de de kullanılmaya başlayacak Sputnik V, koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkinlik sağladı         
21:40
EURO 2020'den elenen Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer'un görevine son verildi EURO 2020'den elenen Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer'un görevine son verildi         
21:11
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi         
20:50
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı         
18:33
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Memlekete dönerken Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor         
17:28
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa detayı! 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa detayı! 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
17:01
Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor         
16:54
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Dünyanın en tehlikelilerinden biri! Akdeniz'den sonra Karadeniz de istilacı yengeç tehdidi altında Dünyanın en tehlikelilerinden biri! Akdeniz'den sonra Karadeniz de istilacı yengeç tehdidi altında         
11:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 21:46:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya Diyalog Forumu üyesi el-Hasadi: "24 Aralık seçimleri, darbe projesine karşı demokrasinin zaferi demektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement